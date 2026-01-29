Catania disordini durante il corteo del 17 maggio | il Questore emette 4 avvisi orali e 12 fogli di via

La polizia di Catania ha identificato e segnalato all’autorità giudiziaria alcuni giovani coinvolti negli scontri avvenuti durante il corteo del 17 maggio. La Questura ha già emesso quattro avvisi orali e dodici fogli di via. Le indagini della Digos sono in corso per chiarire cosa abbia scatenato i disordini e chi siano i protagonisti. La situazione resta tesa in città, mentre le forze dell’ordine rafforzano i controlli per evitare nuovi scontri.

Le indagini della Digos di Catania. La Polizia di Stato ha individuato e segnalato all'Autorità Giudiziaria alcuni soggetti ritenuti responsabili dei gravi disordini verificatisi durante il corteo del 17 maggio 2025. Le attività investigative, svolte dalla Digos della Questura di Catania, hanno consentito di identificare appartenenti all'area anarco-antagonista che si sarebbero resi protagonisti di episodi di particolare violenza nel corso della manifestazione promossa dalla "Rete No DDL Sicurezza Catania". Azioni violente e attacchi alle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso, i disordini sarebbero stati caratterizzati da atti di devastazione, lanci di pietre, petardi, bombe carta e ordigni esplosivi contenenti liquido infiammabile, tutti scagliati ad altezza uomo e diretti contro gli agenti impegnati nei servizi di ordine pubblico.

