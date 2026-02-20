Aveva 9 orologi e 5 targhe di veicoli contraffatte denunciata

La polizia ha denunciato una donna trovata con 9 orologi di marche famose e 5 targhe di veicoli falsificate. La scoperta è avvenuta durante un controllo in un quartiere residenziale, dove gli agenti hanno notato comportamenti sospetti. La donna, visibilmente nervosa, è stata fermata e sottoposta a perquisizione. Oltre agli orologi e alle targhe, sono stati trovati anche altri oggetti sospetti. La donna ora rischia pene severe per il possesso di merce contraffatta e documenti falsificati.

Tempo di lettura: < 1 minuto E' stata trovata in possesso, dalla polizia, di 9 orologi di noti marchi e 5 targhe di motoveicoli contraffatte. Agli agenti che le chiedevano conto non ha saputo dare una spiegazione. Per questo una donna di 29 anni di Napoli è stata denunciata per ricettazione. Orologi e targhe sono stati trovati nel corso di un controllo presso l'abitazione della donna nel centro storico di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.