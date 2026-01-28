La polizia ha condannato tre persone coinvolte in un giro di auto rubate e targhe contraffatte. Le auto provenivano da tutta Italia e si trovavano a Mariano Comense, dove venivano usate per attività di riciclaggio. Gli arresti arrivano dopo indagini che hanno smascherato un sistema ben organizzato.

Targhe, carte di circolazione, auto rubate provenienti da mezza Italia, che finivano a Mariano Comense per diventare protagoniste di operazioni di riciclaggio. Le indagini dei carabinieri di Mariano Comense e Besana Brianza, concluse nel 2020, hanno ora portato a processo due coniugi rumeni e un italiano, che ieri sono stati condannati dal Tribunale Collegiale di Como, Carlo Cecchetti presidente, Maria Lombardi Stocchetti e Daniela Failoni a latere. Ansiora Stetco, 38 anni e il marito Florin Hazota, 35 anni, residenti a Mariano Comense, sono stati condannati a 7 anni e 2 mesi di reclusione, mentre Dario Nardelli, 44 anni residente in provincia di Brindisi, è stato condannato a 5 anni e 5 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Targhe contraffatte e automobili rubate, tre condanne

Una notte a Latina, un uomo denuncia di essere stato aggredito da cittadini stranieri, ma le indagini rivelano una realtà diversa.

