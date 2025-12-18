Vittima di un' aggressione viene denunciato | guidava un' auto rubata con targhe contraffatte

Una notte a Latina, un uomo denuncia di essere stato aggredito da cittadini stranieri, ma le indagini rivelano una realtà diversa. La sua versione viene smascherata: guidava un’auto rubata con targhe contraffatte. Un caso che mette in luce come le apparenze possano ingannare e l’importanza di un’attenta verifica delle circostanze.

© Latinatoday.it - Vittima di un'aggressione, viene denunciato: guidava un'auto rubata con targhe contraffatte Ha chiamato i carabinieri in piena notte denunciando di essere stato aggredito a Latina da alcuni cittadini stranieri. Ai militari ha poi raccontato che, per sottrarsi all'aggressione, si era impossessato di un'auto del gruppo ed era scappato. Lui stesso poi, raggiunto il centro abitato di Cori. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Guidava un’auto rubata con targhe false: denunciato per riciclaggio e ricettazione Leggi anche: Senza patente e alla guida di un'auto rubata, tenta la fuga a piedi ma viene raggiunto e denunciato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La denuncia di violenze è valida anche se fatta durante l’iter di separazione; Roma, stupro al Tufello: la 23enne che ha denunciato potrebbe essere sentita di nuovo; Roma, studentessa di 23 anni violentata davanti alla fermata della metro Jonio; Roma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio: ricercati 3 uomini. Entra in caserma per fare una denuncia e scopre di essere ricercato per rapina: finisce in carcere - Si è presentato dai carabinieri di Latina per una denuncia, ma è emersa un’ordinanza di custodia cautelare per una rapina a Roma: portato in carcere ... fanpage.it

Federico Fashion Style, aggressione e insulti in treno: “La violenza va denunciata”. Il risarcimento andrà alle vittime di omofobia - Dopo l’aggressione omofoba sul treno, Federico Fashion Style vince la causa e devolve il risarcimento a chi ha subito violenza. gay.it

Correggio, aggrediti e rapinati al parco: sei giovani denunciati dai carabinieri - Una violenta aggressione si è verificata poche settimane fa nel cuore della notte a Correggio, dove tre giovani di età compresa tra i 18 e i 23 anni, mentre attraversavano in bici un parco pubblico di ... nextstopreggio.it

L’episodio si è verificato nel luglio del 2023 e l’aggressione è costata un rene alla vittima colpita al fianco e al tronco - facebook.com facebook

La nostra vicinanza al giovane arbitro vittima di una becera aggressione. Ci auguriamo che sia fatta giustizia e che possa tornare, con serenità, a coltivare questa passione arbitrando molte altre partite. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.