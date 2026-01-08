Il Comune contro il 3 stelle Michelin | Abusi edilizi

Da napolitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Massa Lubrense ha emesso l'ordinanza n.3 del 5 gennaio 2026, riguardante la repressione degli abusi edilizi e lottizzazioni abusive nel territorio. L’ordinanza prevede la sospensione di tutte le attività edilizie non autorizzate, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e garantire il rispetto delle normative urbanistiche locali. La misura si inserisce in un più ampio impegno del Comune per tutelare l’ambiente e la corretta pianificazione territoriale.

L'ordinanza n.3 del 5 gennaio 2026 emessa dal Comune di Massa Lubrense e pubblicata sul portale ha come oggetto la “repressione dei reati di abusivismo edilizio per lottizzazione abusiva nel territorio comunale e impone da un lato la sospensione di qualsiasi attività edilizia, dall'altro la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

il comune contro il 3 stelle michelin abusi edilizi

© Napolitoday.it - Il Comune contro il 3 stelle Michelin: "Abusi edilizi"

Leggi anche: I "nuovi poveri", stelle Michelin e abusi sessuali nelle chiese

Leggi anche: Abusi edilizi tra viale Maria, Fregene e Coccia di Morto: il Comune firma 22 atti di demolizione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Eventi segnalati dai Comuni; Caos rifiuti, il caso Aprica compatta il centrodestra contro la gestione dell'affidamento diretto alla società da parte del Comune; Tassa di soggiorno infuocata. Albergatori e opposizione: Troppo cara per la città; SIRACUSA SALERNITANA 3-1 CANCELLATA UNA STELLA CADENTE.

Forlì, esposto dei 5 Stelle contro il Comune: ‘Ce l’hanno detto due assessori’ - Forlì, 17 settembre 2018 – Si torna a parlare del geologo Nicola Dall’Olio, ex capogruppo del Pd a Parma e consulente esterno del Comune di Forlì: sul conferimento di un incarico a Dall’Olio, la ... ilrestodelcarlino.it

Sequestrato per abusi edilizi un resort di lusso a Ischia: le stanza erano scavate in una falesia

Video Sequestrato per abusi edilizi un resort di lusso a Ischia: le stanza erano scavate in una falesia

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.