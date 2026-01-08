Il Comune contro il 3 stelle Michelin | Abusi edilizi

Il Comune di Massa Lubrense ha emesso l'ordinanza n.3 del 5 gennaio 2026, riguardante la repressione degli abusi edilizi e lottizzazioni abusive nel territorio. L’ordinanza prevede la sospensione di tutte le attività edilizie non autorizzate, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e garantire il rispetto delle normative urbanistiche locali. La misura si inserisce in un più ampio impegno del Comune per tutelare l’ambiente e la corretta pianificazione territoriale.

L'ordinanza n.3 del 5 gennaio 2026 emessa dal Comune di Massa Lubrense e pubblicata sul portale ha come oggetto la "repressione dei reati di abusivismo edilizio per lottizzazione abusiva nel territorio comunale e impone da un lato la sospensione di qualsiasi attività edilizia, dall'altro la.

