Consiglio di Stato | demolizioni obbligatorie e sempre eseguibili contro abusi edilizi

La sentenza n. 91752025 ribadisce i principi sulla repressione dell’abusivismo edilizio. Il Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 3802001) non contiene una disciplina dettagliata su tutti gli aspetti legati all’esecuzione dell’ordine di demolizione. Questo “vuoto normativo”, tuttavia, è stato colmato negli anni dalla giurisprudenza amministrativa, che ha definito principi e limiti entro cui amministrazioni comunali e cittadini devono muoversi. Con la sentenza n. 9175 del 24 novembre 2025, il Consiglio di Stato torna sul tema, ribadendo due principi fondamentali e ormai consolidati, troppo spesso ignorati nella prassi amministrativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

