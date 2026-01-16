Allarme della Camera di commercio | Occhio alla truffa dei bollettini

La Camera di commercio della Romagna segnala un aumento di truffe legate a bollettini e comunicazioni ingannevoli. Imprese ricevano offerte o solleciti di pagamento, spesso tramite email, messaggi digitali o cartacei, che invitano a pagamenti non dovuti. È importante verificare attentamente ogni richiesta e non lasciarsi ingannare da moduli falsi o bollettini sospetti, per proteggere la propria attività da possibili frodi.

Moduli falsi e bollettini da non pagare. La Camera di commercio della Romagna mette in guardia le imprese su un fenomeno frequente: l'invio di offerte commerciali, comunicazioni via email, digitali, cartacee o telefoniche, che inducono in errore e sollecitano pagamenti non dovuti. A prima vista, questi documenti possono sembrare richieste legate ad adempimenti obbligatori (come il versamento del diritto annuale) ma in realtà sono proposte commerciali e non arrivano dalla Camera di Commercio. In particolare, la Camera segnala le richieste di controllo di dati inseriti e di invio conferma per l'elaborazione e il completamento.

OCCHIO ALLA 'TRAPPOLA MANGIASOLDI' - La Camera di Commercio lancia l'allarme sulle richieste di pagamento che si fingono tasse ma sono solo contratti commerciali

