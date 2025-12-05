ADA Avellino presenta la campagna Io non ci casco! | primo incontro a Pratola Serra
ADA Avellino avvia ufficialmente la Campagna di informazione e prevenzione “Io non ci casco!”, dedicata alla sensibilizzazione contro le truffe ai danni dei cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane e più fragili.Il primo appuntamento si svolgerà sabato 6 dicembre, alle ore 11.00. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
