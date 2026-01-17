Autostrada A11 | tratto Capannori-Altopascio chiuso per una notte

Per lavori di manutenzione, il tratto tra Capannori e Altopascio sull'autostrada A11 sarà chiuso per un'intera notte. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Capannori, seguire la SP61 e rientrare in A11 ad Altopascio. Si raccomanda di pianificare con anticipo gli spostamenti per evitare disagi.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 e rientrare in A11 ad Altopascio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: tratto Capannori-Altopascio chiuso per una notte Leggi anche: Autostrada A11: chiuso per una notte il tratto Capannori-Altopascio Leggi anche: Autostrada A11: chiusura notturna del tratto Capannori-Altopascio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Garanzia Sace 5 milioni a Cartiere Carrara per piantare alberi - Per la forestazione di terreni a lato di un tratto dell'autostrada A11 il gruppo Cartiere Carrara ha ricevuto un finanziamento di 5 milioni di euro, concesso da Bper e ... ecodibergamo.it

Con van finisce in scarpata in tratto A11, traffico bloccato - Traffico temporaneamente bloccato sull'autostrada A11 in direzione Pisa per un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7:30 al km 77. ansa.it

Incidente in A10, auto ribaltata e traffico in tilt: chiuso un tratto di autostrada - facebook.com facebook

Autostrada #A5 Torino-Aosta Chiusura tratto stradale per lavori tra Allacciamento A5-SS26DIR e Ingresso Courmayeur Sud in direzione Torino dal 08.01.2026 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.