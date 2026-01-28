Renzi si mostra in ottima forma, ma si continua a chiedere se si possa davvero fidarsi di lui. Qualcuno si prende il rischio di riaccendere i riflettori sul suo ruolo, nonostante abbia promesso di sparire dalla scena politica. Ora guida un partito poco influente a livello nazionale, ma la sua presenza resta forte nei media. La domanda rimane aperta: può davvero cambiare?

Già che ci sia qualcuno che torni a porsi questa domanda è un successo, per uno che sarebbe dovuto sparire dalla scena politica (avendo oltretutto promesso di farlo), guida un partitino personale che a livello nazionale langue sotto qualsiasi soglia di sbarramento e, pur godendo di grande visibilità mediatica, è ancora considerato un intoccabile (nel senso di paria) da quasi tutti i colleghi del suo ambiente. Matteo Renzi è in ottima forma polemica. Ha recuperato una discreta verve comunicativa. E’ uscito indenne da tutti i tentativi di colpire lui e la sua famiglia nelle aule giudiziarie. Ha pagato il suo dazio d’immagine all’ansia di monetizzare a botte di ricchi contratti di consulenza i suoi pochi anni di successo politico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Riformisti, coraggio, uscite dal Pd! Renzi è in ottima forma, ma di lui ci si può fidare?

Approfondimenti su Renzi Pd

Il partito Democratico ha perso parte delle sue radici e delle sue culture politiche originarie, secondo quanto affermato da Parla Zampa.

Simona Malpezzi, senatrice e rappresentante dei riformisti nel Partito Democratico, commenta la recente lettera di Francesco Boccia, sottolineando l’importanza di ascoltare e integrare diverse sensibilità all’interno del partito.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Renzi Pd

Riformisti, coraggio, uscite dal Pd! Renzi è in ottima forma, ma di lui ci si può fidare?Comincia a farsi urgente la necessità di consegnare un messaggio pubblico all’elettorato, soprattutto a quella larga fetta che esprime una domanda di novità alla quale non corrisponde ancora un’offert ... ilfoglio.it

Forza Italia Campania Official. . Forza Italia è l'eredità di un sogno, la forza di un futuro liberale e riformista, il coraggio di chi non smette mai di credere nella libertà e nella dignità di ogni cittadino. - facebook.com facebook

Lo spiego ai tuoi 89 followers, che paiono più interessati di te @Killer86538963 Se un partito del 2.5% ha il coraggio e la generosità di aprire una CASA RIFORMISTA aperta alle forze centriste e liberali del csx; quel partito avrà il merito di far vincere le elezion x.com