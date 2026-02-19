Autonomia differenziata | via libera agli schemi di intesa preliminare Piazza | Passo storico per la Lombardia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull’autonomia differenziata, con un passo importante per la Lombardia. La decisione permette di avviare ufficialmente il percorso per concedere maggiore autonomia alla regione, che ha subito molte attese. La Lombardia vede questa scelta come un traguardo significativo, anche grazie alla possibilità di gestire meglio le risorse locali. La decisione apre ora la strada alle trattative tra governo e regione, con l’obiettivo di definire i dettagli nelle prossime settimane.

"L'approvazione degli schemi di intesa preliminare rappresenta un passaggio decisivo - spiega Mauro Piazza - Per la prima volta l'autonomia entra in una fase istituzionale strutturata e operativa. È un segnale chiaro di serietà e di concretezza". L'obiettivo è rafforzare la capacità dei territori di rispondere in modo tempestivo ed efficace ai bisogni dei cittadini, famiglie e imprese, migliorando la qualità dei servizi e garantendo una maggiore responsabilizzazione amministrativa. "Più competenze ai territori significa più efficienza, più trasparenza e una pubblica amministrazione più vicina alle comunità.

