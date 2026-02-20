Automobilista trova un cadavere per strada | l' ipotesi dell' esecuzione

Un automobilista ha scoperto un corpo senza vita in strada a Bra, in zona Orti, e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. La vittima è un uomo di circa 40 anni, riverso su un marciapiede, con segni che potrebbero indicare una colluttazione. La scoperta ha suscitato molta attenzione tra i residenti del quartiere, che si sono fermati a osservare le operazioni di soccorso. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

I carabinieri sono arrivati sul posto. Si sospetta un omicidio, ma gli accertamenti sono ancora in corso Il cadavere di un uomo è stato trovato a Bra (Cuneo). Un automobilista ha notato il corpo nel quartiere La Bassa, in zona Orti, e ha allertato le autorità. Il ritrovamento è avvenuto la mattina del 20 febbraio e subito è partito l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno ancora conducendo i rilievi. Secondo le primissime informazioni, si potrebbe trattare di un omicidio, addirittura di una esecuzione legata a un regolamento di conti.