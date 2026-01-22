Un uomo è stato trovato senza vita lungo la strada provinciale tra Statte e Crispiano, nel Tarantino. Le forze dell'ordine stanno valutando l’ipotesi di un incidente provocato da un’auto pirata. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato lungo la strada provinciale tra Statte e Crispiano nel Tarantino. Secondo prime ipotesi investigative, l’uomo è stato travolto da un’auto pirata, il cui conducente è fuggito dopo l’incidente. Indagano i carabinieri. Sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno lanciato l’allarme vedendo il corpo esanime lungo la strada. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cadavere lungo la strada nel Tarantino, ipotesi auto pirata

Leggi anche: Luca Zoia trovato morto lungo la strada a Veduggio: potrebbe essere stato travolto da un’auto pirata

Scoperto il cadavere di una donna in un pozzo nel TarantinoNella provincia di Taranto, lungo la strada provinciale 58 tra Martina Franca e Alberobello, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna trovato all’interno di un pozzo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Taranto, cadavere di un uomo trovato sul ciglio della strada. Indagini aperte; Serracapriola, cadavere ritrovato sulla Statale 16: indagini della Guardia di Finanza e traffico deviato; Serracapriola, cadavere trovato sulla strada statale 16: è giallo; Foggia, cadavere trovato sulla strada statale 16: forse colpito da un cavo elettrico.

Taranto, cadavere di un uomo trovato sul ciglio della strada. Indagini aperteÈ stato individuato grazie alle segnalazioni di alcuni passanti e automobilisti il cadavere di un uomo sul ciglio della strada provinciale tra Crispiano e Statte, in provincia di Taranto. Il corpo è s ... tg24.sky.it

Cadavere trovato sulla strada statale 16 nel Foggiano, è gialloIl corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina lungo la statale 16 all'altezza del comune di Serracapriola in provincia di Foggia. Sul posto stanno operando gli uomini delle forze del ... ansa.it

Serracapriola: cadavere di un uomo ritrovato lungo la SS16. Potrebbe trattarsi di un furto di rame finito in tragedia. Un cavo metallico, che potrebbe avergli tranciato il volto, lo avrebbe colpito mortalmente. https://www.antennasud.com/mistero-a-serracapr - facebook.com facebook