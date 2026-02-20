Auto volante | Pivotal Helix in vendita il prezzo è decollato

Pivotal Helix, l’auto volante, è ora disponibile sul mercato, ma il prezzo ha raggiunto cifre elevate. La società ha aperto le vendite di questo veicolo innovativo, che permette di volare come un elicottero. Chi può permetterselo, può acquistare un modello che promette di cambiare il modo di spostarsi in città. La richiesta di questa auto volante cresce rapidamente, attirando l’attenzione di appassionati e investitori. Intanto, le consegne sono previste entro la fine dell’anno.

Tutti la chiamano auto volante, ma tecnicamente è un Vtol (Vertical Take-Off and Landing) e, nella pratica, è un grosso drone elettrico con al suo interno lo spazio per ospitare un pilota. In qualunque modo lo si voglia chiamare, però, la notizia non cambia: Pivotal Helix, l'oggetto in questione, ora si può comprare. Bisognerà aspettare ancora qualche mese per possederlo realmente, ma è già possibile versare l'acconto da 9.000 dollari, a fronte di un prezzo complessivo al pubblico di 190.000 dollari. L'auto volante Pivotal Helix, in realtà, non ha ruote e non è un'auto, ma un drone a decollo verticale a tutti gli effetti, che può solo volare ma non può circolare su strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

