L' ex scuola elementare di Capodimonte in vendita all' asta | il prezzo base
L'ex scuola elementare di Capodimonte finisce all'asta. Per l'immobile di via Pianora, che è di proprietà comunale, l'ente ha avviato la procedura per la vendita tramite asta pubblica.L'edificio, in passato utilizzato come scuola elementare e oggi completamente libero, comprende oltre 1200 metri. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Suvereto, scuola elementare isolata da mesi. Il Comune: "Una vergogna, Telecom intervenga prontamente"
Taglio del nastro per la rinnovata palestra della scuola elementare di Balignano
Bolognina, spaccio davanti a una scuola elementare: fuga tra i bambini e due agenti feriti
Ha compiuto 100 anni Maria Fadda, storica insegnante di scuola elementare a San Simplicio e figura di riferimento per la Caritas parrocchiale di San Simplicio di Olbia - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune di Capodimonte mette in vendita l’ex scuola elementare - Il Comune di Capodimonte vende l'ex scuola elementare di Via Pianora È stata avviata la procedura per la vendita tramite asta pubblica dell'immo ... Segnala etrurianews.it
La Ferrari accontenta Lewis Hamilton: il prototipo del ‘suo’ volante utilizzato nei test di Abu ... forzainter.eu
Sit-in contro la censura a Torino. Il professor D’Orsi: “Ci hanno chiamati traditori”. E lancia un tour per ... ilfattoquotidiano.it
Oroscopo dei tarocchi della prossima settimana dal 15-21 dicembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ... gazzettadelsud.it
Calcio femminile, goleada della Juventus contro il Sankt Pölten: vittoria importante per i playoff di ... gazzettadelsud.it
FOCUS – La voce dello sport italiano: Pietro Nicolodi come non l’avete mai sentito. oasport.it
Garlasco, "la nostra rovina": l'intercettazione che può scagionare Alberto Stasi liberoquotidiano.it