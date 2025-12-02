Il Trifold di Samsung è ufficiale ecco caratteristiche prezzo e paesi in cui è in vendita

Wired.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il curioso modello Samsung Galaxy Z Trifold è ufficiale e non arriverà in Europa, anche se c'è il trucco per acquistarlo. 🔗 Leggi su Wired.it

il trifold di samsung 232 ufficiale ecco caratteristiche prezzo e paesi in cui 232 in vendita

© Wired.it - Il Trifold di Samsung è ufficiale, ecco caratteristiche, prezzo e paesi in cui è in vendita

Contenuti che potrebbero interessarti

trifold samsung 232 ufficialeSamsung Galaxy Z TriFold &#232; ufficiale: immagini, specifiche e primi video hands-on - Solo poche settimane fa un leak aveva svelato le prime immagini di Samsung Galaxy Z TriFold alle quali hanno fatto seguito i primi video che mostravano ... Segnala tuttoandroid.net

trifold samsung 232 ufficialeSamsung Galaxy Z TriFold ufficiale: smartphone e tablet insieme - Annuncio ufficiale per Samsung Galaxy Z TriFold: unisce lo schermo tipico di uno smartphone al display di un tablet da 10 pollici. Da punto-informatico.it

trifold samsung 232 ufficialeSamsung Galaxy Z TriFold: il pieghevole a tre pannelli &#232; ufficiale con un display da 10 pollici - Tech Showcase, dove non era stato possibile toccarlo né conoscerne le caratteristiche, ... Come scrive tecnoandroid.it

trifold samsung 232 ufficialeSamsung Galaxy Z Trifold &#232; ufficiale: schermo da 10 pollici che si piega in tre - Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm, affiancato da 16 GB di memoria RAM standard e opzioni di archiviazione da 512 GB o 1 TB. Lo riporta hdblog.it

trifold samsung 232 ufficialeSamsung Galaxy Z TriFold &#232; qui: il pieghevole a tre pannelli più atteso dell’anno, a cui non chiedere il prezzo - Samsung Z TriFold debutta con doppia cerniera, schermo interno da 10 pollici e tre fotocamere: tutte le novità sul pieghevole in arrivo anche negli USA. Lo riporta smartworld.it

Samsung Galaxy Z TriFold, tutto quello che conosciamo sul foldable - Dopo aver presentato il Galaxy Z TriFold per la prima volta in occasione di un even ... Segnala tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Trifold Samsung 232 Ufficiale