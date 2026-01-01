Auto finisce fuori strada ferito 32enne

Nella notte di Capodanno a San Martino Sinzano, un'auto è uscita di strada sulla provinciale di Sala Baganza. A bordo un uomo di 32 anni, rimasto ferito e trasportato all'ospedale Maggiore di Parma. L’incidente si è verificato intorno alle 3, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e gestire la situazione.

Auto fuori strada nella notte di Capodanno a San Martino Sinzano (Collecchio). Intorno alle 3 il mezzo è uscito di strada sulla provinciale di Sala Baganza: ferito un 32enne, portato all'ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni non sono gravi.

