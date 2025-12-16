Smart Building Design vince il premio internazionale UN Design Award

Smart Building Design ha ricevuto il prestigioso UN Design Award nella categoria Silver, riconoscendo l'eccellenza del suo progetto per il Centro Multidisciplinare EDPOL di Termoli. Questa premiazione internazionale valorizza l'innovazione e la sostenibilità nel settore dell'architettura e del design.

Smart Building Design vince l'UN Design Award - Categoria Silver con il Centro Multidisciplinare EDPOL di Termoli Ancona 16.12.2025 – Smart Building Design, società di ingegneria e architettura con sedi a Termoli e Ancona, specializzata in progettazione integrata, costruzioni edili, sistemi.

