Smart Building Design vince il premio internazionale UN Design Award

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Smart Building Design ha ricevuto il prestigioso UN Design Award nella categoria Silver, riconoscendo l'eccellenza del suo progetto per il Centro Multidisciplinare EDPOL di Termoli. Questa premiazione internazionale valorizza l'innovazione e la sostenibilità nel settore dell'architettura e del design.

Immagine generica

Smart Building Design vince l'UN Design Award - Categoria Silver con il Centro Multidisciplinare EDPOL di Termoli Ancona 16.12.2025 – Smart Building Design, società di ingegneria e architettura con sedi a Termoli e Ancona, specializzata in progettazione integrata, costruzioni edili, sistemi. Anconatoday.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sustainable building design Integrating design of buildings and technology systems Vincent Kitio

Video Sustainable building design Integrating design of buildings and technology systems Vincent Kitio

smart building design vinceDalla gestione reattiva a quella predittiva, Schneider Electric ci mostra la rotta verso il 2050 - Schneider Electric guida l’evoluzione degli smart building con soluzioni predittive, efficienza, gestione energetica e sostenibilità ... rinnovabili.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.