Auto | -2,5% nuove boom finanziamenti usato nel 2025 Chi compra

Nel 2025, le immatricolazioni di auto nuove sono scese del 2,5%, mentre i finanziamenti per l’usato sono aumentati notevolmente. La diminuzione delle vendite di auto nuove ha portato molte persone a preferire l’acquisto tramite finanziamenti, soprattutto per i veicoli di seconda mano. Questa tendenza si è vista anche nelle concessionarie, dove si sono moltiplicate le offerte di prestiti e leasing per l’usato. Chi decide di comprare un’auto nel 2025 si rivolge sempre più spesso al mercato dell’usato finanziato.

Mercato Auto: Stabilità per il Nuovo, Crescita dei Finanziamenti per l'Usato nel 2025. Il mercato automobilistico italiano ha concluso il 2025 con una sostanziale tenuta del segmento delle nuove immatricolazioni, nonostante un leggero calo, e una crescita significativa nel settore dell'usato, trainata da un aumento dei finanziamenti. L'ibrido si conferma la motorizzazione più richiesta, mentre i veicoli commerciali mostrano una preferenza per finanziamenti più brevi e di importo contenuto, delineando un quadro complesso e in evoluzione per il settore. Un Bilancio Agrodolce per le Immatricolazioni.