Arezzo, 5 febbraio 2026 – La domanda di auto usate cresce rapidamente in città. Con i prezzi delle auto nuove che continuano a salire, molti cittadini toscani cercano alternative più economiche. Ora preferiscono comprare vetture di seconda mano, spesso recenti e ben equipaggiate, per risparmiare senza rinunciare alle comodità. La tendenza si fa sempre più forte, e le concessionarie di usato vedono aumentare le richieste giorno dopo giorno.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – L’aumento dei prezzi delle auto nuove sta spingendo sempre più i toscani verso l’usato, grazie a soluzioni più accessibili e alla possibilità di guidare modelli recenti e ben equipaggiati senza sforare il budget. Secondo l’Osservatorio AutoScout24, nel 2025 il mercato delle auto usate nella regione ha chiuso l’anno in crescita: i passaggi di proprietà al netto delle minivolture hanno raggiunto quota 192.995, con un incremento del 1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte ACI)1. Rispetto al 2024, in Toscana si registra una sostanziale stabilità dei prezzi delle auto in vendita, con un valore medio che si attesta a circa 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto nuove sempre più care, ad Arezzo cresce la corsa all’usato

Approfondimenti su Arezzo Auto

Nel 2025, i prezzi delle auto nuove sono aumentati, con una crescita media dell’1,3% per le benzina, dello 0,6% per le diesel e dello 0,4% per le ibride ed elettriche.

Negli ultimi anni, i costi legati all’automobile sono aumentati considerevolmente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Arezzo Auto

Argomenti discussi: Comprare e mantenere un’auto è sempre più caro; Auto sempre più care: nel 2025 rincari su listini, riparazioni e assicurazioni; Auto, Federcarrozzieri: Nel 2025 costi riparazioni saliti del 3%, nuovo +1,3%. I dati; Mercato dell’auto: a gennaio crescono le vendite (+6,2%) ma i numeri spesso ingannano. Ecco cosa sta accadendo.

Auto sempre più vecchie in Italia, età media 12 anni e 8 mesi/ Nuove sempre più care: +50% prezzi in 10 anniMercato auto, in Italia sono sempre più vecchie: età media è di 12 anni e 8 mesi. E quelle nuove sono sempre più care: in un decennio prezzi saliti del 50% La conferma della difficoltà del settore ... ilsussidiario.net

Auto sempre più care, aumentano prezzi, assicurazioni e costi di manutenzioneComprare e mantenere un’auto costa sempre di più: i dati Federcarrozzieri confermano un trend strutturale di rincari. Chi paga di più ... quifinanza.it

Roberto gaudieri Channel. . Scopri perché i fari delle auto nuove potrebbero non essere allineati correttamente. Un problema comune nelle auto moderne spiegato in dettaglio. #FariAuto #Automobili #ManutenzioneAuto #RiparazioniAuto #Meccanica facebook

Addio incentivi auto nuove: il piano 2026 punta su retrofit, furgoni e microcar • Svolta sul Fondo Automotive: nel 2026 niente bonus per l'acquisto di auto nuove. Risorse concentrate su impianti GPL, colonnine, veicoli commerciali e noleggio sociale. x.com