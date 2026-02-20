Abbandonò la compagna morta assiderata durante la scalata del Grossglockner Alpinista condannato

Thomas Plamberger, alpinista austriaco di 37 anni, ha lasciato la sua compagna, rimasta morta di freddo, durante l’ascesa del Grossglockner nel gennaio 2025. La donna si era trovata in difficoltà e aveva bisogno di aiuto, ma lui non si è fermato. La vicenda ha fatto scalpore perché l’uomo aveva promesso di proteggerla. Il tribunale di Innsbruck ha condannato Plamberger per abbandono e negligenza. La sentenza arriva dopo mesi di indagini e testimonianze sulle circostanze di quella scalata.

Roma, 20 febbraio 2026 – È stato condannato dal tribunale di Innsbruck l'austriaco 37enne Thomas Plamberger che nel gennaio 2025 abbandonò durante la scalata del Grossglockner (3.798 metri) la sua compagna che poi morì per assideramento. Per omicidio colposo per colpa grave, il giudice gli ha inflitto alla fine di un'udienza fiume, durata 13 ore, una pena di cinque mesi con la condizionale e un'ammenda di 9.600 euro. Secondo il giudice, specializzato in incidenti di montagna, l'uomo ricopriva "senza dubbio" un ruolo di guida durante l'impresa alpinistica. La donna – ha proseguito durante il pronunciamento della sentenze – era 'distante galassie' per quanto riguarda le capacità alpinistiche e si era affidata a lui.