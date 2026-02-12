Auroro Borealo annuncia il suo nuovo album, che parla di amore e di emozioni condivise. Il cantautore ha già programmato due date dal vivo nei club, dove presenterà i brani e incontrerà i fan. L’album uscirà presto, e lui promette di portare sul palco l’intensità delle sue canzoni.

Auroro Borealo annuncia il nuovo album che parla di amore e che porterà dal vivo in due date evento nei club. Dalle rubriche cult sui social – come libri brutti e orrore a 33 giri, diventati podcast, libri e veri e propri archivi dell’assurdo – al Musical dello scorso anno con una compagnia di 40 persone, presentato al Mi Ami Festival; alla decisione di abbandonare Spotify per questioni etiche ad Adesso Canta Auroro Borealo, il nuovo disco disponibile da sabato 14 febbraio in vinile, in uno speciale lettore MP3 personalizzato con tutta la discografia di Auroro e su tutte le piattaforme digitali (tranne Spotify, per ovvie ragioni). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Adesso canta Auroro Borealo è il nuovo album del cantautore

