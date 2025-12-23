Civitavecchia, 23 dicembre 2025 – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie – periodo in cui la domanda di prodotti ittici registra un sensibile incremento –, la Guardia Costiera ha avviato l’operazione complessa nazionale denominata “FISHNET”, un articolato dispositivo di prevenzione e vigilanza sull’intera filiera della pesca: dalla cattura del prodotto in mare, fino alla sua distribuzione al consumatore finale. L’iniziativa, in linea con il “Piano Operativo Annuale” dei controlli definito nell’ambito della Cabina di Regia istituita presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nasce dalla necessità di garantire prodotti sicuri e tracciabili, tutelando sia l’ambiente marino, che gli operatori del settore rispettosi delle regole e, ovviamente, i cittadini consentendo loro di effettuare scelte di acquisto realmente consapevoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Viminale:rafforzati controlli festività

Leggi anche: Trento alza la guardia: rafforzati i controlli dopo i recenti episodi di cronaca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Droni sospetti e controlli rafforzati: esercitazione nel Porto Franco di Trieste; Festività sicure a Siracusa: rafforzati i controlli su tutto il territorio provinciale.

Guardia Costiera, rafforzati i controlli sulla filiera ittica per le festività - Controlli su tutta la filiera ittica con l’operazione nazionale “Fish Net”: sequestri e sanzioni anche sul litorale laziale, con interventi a Civitavecchia, Ladispoli, Fiumicino e Scauri, oltre ai con ... ilfaroonline.it