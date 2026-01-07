Durante l'attuale stagione influenzale, si registra un aumento del 25% dei casi nel pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro, con alcune persone, in particolare over 60, che sviluppano insufficienza respiratoria. Questo trend evidenzia l'importanza di monitorare attentamente i sintomi e adottare misure preventive per tutelare la salute, specialmente delle fasce più vulnerabili.

Un aumento del 25% di pazienti con l'influenza stagionale, con conseguenze di insufficienza respiratoria in soggetti dai 60 anni in su. E' questo il quadro al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania, che nelle ultime settimane ha visto numerosi accessi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Influenza, brusco aumento dei casi anche nel pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro

