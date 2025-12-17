Il IX municipio approva un bilancio da 25 milioni di euro Ma ne chiede altri 20 al Comune

Il IX municipio ha approvato un bilancio da 25 milioni di euro per il triennio 2026-2028, sottoponendolo ora all'approvazione dell'aula Giulio Cesare. Contestualmente, il municipio richiede al Comune ulteriori 20 milioni di euro per sostenere i propri progetti e iniziative, evidenziando così la necessità di risorse aggiuntive per lo sviluppo locale.

Il 10 dicembre il parlamentino del IX municipio ha dato parere positivo al bilancio previsionale 2026-2028, in attesa che l'aula Giulio Cesare approvi il documento definitivo. Per l'Eur e dintorni si tratta di un bilancio da circa 25 milioni di euro, con luci e ombre.

Intervista al Consigliere Mannarà dal Consiglio del IX Municipio sull'approvazione del Bilancio

