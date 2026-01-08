Abbonamenti Amtab proroga di due mesi per i titoli annuali a tariffa agevolata

Gli abbonamenti Amtab annuali a tariffa agevolata, destinati a invalidi civili e del lavoro, invalidi di guerra e servizio, maestri del lavoro, pensionati con basso reddito e over 65, sono stati prorogati fino al 28 febbraio. Questa misura permette di usufruire di un’agevolazione sulla tariffa per un periodo più lungo. La proroga offre ai beneficiari la possibilità di continuare a utilizzare i servizi di trasporto pubblico con condizioni vantaggiose.

Sono prorogati, fino al 28 febbraio prossimo, gli abbonamenti Amtab annuali a tariffa agevolata, riservati agli invalidi civili e del lavoro, invalidi di guerra e servizio, maestri del lavoro, pensionati con basso reddito, over 65. Agli utenti over 65 già in possesso di agevolazione attiva per il. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: "Acqua, tariffa agevolata per Bagno" Leggi anche: Parte la tariffa agevolata al Tpl di Arezzo per gli studenti universitari Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Abbonamenti Amtab, proroga di due mesi per i titoli annuali a tariffa agevolata - Gli utenti che sono in possesso degli abbonamenti 2025 con gli sconti speciali potranno usufruire dei vantaggi fino al prossimo 28 febbraio. baritoday.it

Bari, abbonamenti Amtab a 20 euro e tariffe a costo zero: ecco come richiederli - Chi è già in possesso del titolo di viaggio a tariffa agevolata (noto come "Muvt in Bus 365"), potrà procedere al suo rinnovo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Amtab, altri sei mesi sotto il controllo del Tribunale: lo chiede anche il Comune di Bari - Il Tribunale per le misure di prevenzione di Bari si è riservato di decidere sulla proroga dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda per il trasporto urbano del Comune di Bari, l'Amtab, mentre la ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.