Nuova Audi RS5 | arriva il 19 febbraio Avant e Sportback

La nuova Audi RS5 sarà disponibile a partire dal 19 febbraio, con versioni Avant e Sportback. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Audi riguardo alla presentazione o alle caratteristiche precise del modello. Restano da attendere eventuali annunci ufficiali per conoscere dettagli e specifiche di questa vettura, che si inserisce nella gamma sportiva del marchio tedesco.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Audi su una presentazione della nuova Audi RS5 fissata per il 19 febbraio 2026 oppure in quella data specifica. Ma su Instagram (incluso da account come @wilcoblok) stanno circolando rumor e post che parlano dell’arrivo della nuova Audi RS5 e di un possibile unveil tra febbraio e marzo 2026, e alcuni commenti indicano proprio una data indicativa come il 19 febbraio. Ovviamente si tratta solo di rumornon conferme ufficiali condivisi online, non di un annuncio formale da parte di Audi. Stato attuale delle anticipazioni sulla nuova Audi RS5. Audi sta preparando la prossima generazione della RS5 con motore ibrido plug-in e nuove configurazioni di carrozzeria e tecnologia. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

