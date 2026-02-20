Attività scolastiche sul giornale Pd | Dove sono rispetto e neutralità?

Il giornale del Pd di Rolo ha pubblicato le attività scolastiche dei bambini, accusano alcuni di mancanza di rispetto e neutralità. Questa scelta solleva dubbi sulla correttezza di diffondere contenuti provenienti da una scuola pubblica attraverso un organo politico. In paese, si nota che le attività delle scuole elementari e medie finiscono spesso nel giornalino locale del partito. La domanda resta: è appropriato che un organo politico promuova contenuti scolastici? La questione divide l’opinione pubblica e alimenta le discussioni.

È positivo che le attività e i racconti dei giovanissimi studenti vengano diffusi il più possibile. Ma è giusto che la pubblicazione di queste attività, legate a una scuola pubblica e di tutti, vengano diffuse dal giornalino del Pd locale? A Rolo accade che l’attività delle scuole elementari e medie di Rolo finisca per essere pubblicata sul giornalino locale edito dal Partito democratico. E scoppia lo scontro politico in paese, con il consigliere comunale Dario Moretti e quello provinciale, Cristina Fantinati, che si fanno portavoce delle proteste di diverse famiglie, le quali non avrebbero gradito la diffusione di notizie sulla scuola – con pagine autogestite dalle stesse classi – sul giornalino locale di un movimento politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Difendere la neutralità della scuola: rispetto per i nostri ragazzi e le loro famiglie"La scuola pubblica deve restare un luogo di formazione aperto a tutti, senza imposizioni o limiti.

