Attività scolastiche sul giornale Pd | Dove sono rispetto e neutralità?
Il giornale del Pd di Rolo ha pubblicato le attività scolastiche dei bambini, accusano alcuni di mancanza di rispetto e neutralità. Questa scelta solleva dubbi sulla correttezza di diffondere contenuti provenienti da una scuola pubblica attraverso un organo politico. In paese, si nota che le attività delle scuole elementari e medie finiscono spesso nel giornalino locale del partito. La domanda resta: è appropriato che un organo politico promuova contenuti scolastici? La questione divide l’opinione pubblica e alimenta le discussioni.
"Difendere la neutralità della scuola: rispetto per i nostri ragazzi e le loro famiglie"La scuola pubblica deve restare un luogo di formazione aperto a tutti, senza imposizioni o limiti.
