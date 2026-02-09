Difendere la neutralità della scuola | rispetto per i nostri ragazzi e le loro famiglie
La scuola pubblica deve restare un luogo di formazione aperto a tutti, senza imposizioni o limiti. I genitori e gli studenti chiedono di difendere la neutralità, garantendo rispetto per ogni sensibilità. In molte scuole, si cercano modi per mantenere un ambiente inclusivo e libero da influenze politiche o religiose. La sfida è tenere alta l’attenzione sulla libertà di scelta e sulla tutela di tutti gli studenti.
"La scuola pubblica deve rimanere un luogo di formazione libera, pluralista e rispettosa di tutte le sensibilità. È un principio fondamentale, che riguarda prima di tutto i nostri ragazzi, le loro famiglie e la credibilità dell’istituzione scolastica". Lo afferma Roberta Conti, capogruppo della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
