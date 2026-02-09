Difendere la neutralità della scuola | rispetto per i nostri ragazzi e le loro famiglie

La scuola pubblica deve restare un luogo di formazione aperto a tutti, senza imposizioni o limiti. I genitori e gli studenti chiedono di difendere la neutralità, garantendo rispetto per ogni sensibilità. In molte scuole, si cercano modi per mantenere un ambiente inclusivo e libero da influenze politiche o religiose. La sfida è tenere alta l’attenzione sulla libertà di scelta e sulla tutela di tutti gli studenti.

