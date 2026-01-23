Autonomie scolastiche ipotesi accorpamenti nella bassa | insorgono Pd e sindacati

Il piano di dimensionamento scolastico nella provincia di Modena sta suscitando crescenti proteste da parte di partiti e sindacati. La proposta di accorpamenti e autonomie scolastiche ha generato divisioni tra le istituzioni, in un contesto di tensioni tra Regione e Stato centrale che ha portato al commissariamento dell’Emilia-Romagna. La discussione riguarda l’impatto sulle scuole e sul territorio, evidenziando un dibattito aperto e complesso.

Tra le ipotesi allo studio da parte del Commissario vi sarebbero gli accorpamenti del Calvi-MOrandi a Finale Emilia e delle scuole di Bomporto e Ravarino Al centro della polemica nel territorio della Bassa c'è l'ipotesi di accorpamento tra il Liceo Scientifico Morandi e l'Istituto Tecnico Calvi. I circoli del Partito Democratico di Finale Emilia e Massa Finalese esprimono una "profonda preoccupazione", definendo il progetto un "gigante burocratico" guidato esclusivamente da logiche di risparmio. Secondo il PD, la creazione di un unico polo da circa duemila studenti andrebbe contro le stesse direttive ministeriali che suggeriscono dimensioni più contenute per una gestione efficace.

