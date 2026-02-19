ATP Rio de Janeiro 2026 Francesco Passaro subisce la rimonta di Tabilo ed esce agli ottavi

Francesco Passaro perde contro Alejandro Tabilo nel torneo ATP di Rio de Janeiro 2026. La causa è la rimonta dell’avversario, che dopo aver perso il primo set 4-6, ha conquistato il secondo al tie-break e ha dominato nel terzo, vincendo 6-2. La partita, durata poco più di due ore, ha visto Passaro combattere con determinazione, ma alla fine Tabilo ha preso il controllo. Il risultato ha eliminato il talento italiano dagli ottavi di finale, lasciando spazio al prossimo turno.

Esce agli ottavi di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro Francesco Passaro. Alejandro Tabilo rimonta il giocatore italiano 4-6 7-6(0) 6-2 in due ore e diciannove minuti, e stacca il pass per i quarti di finale. Nel prossimo turno il giocatore cileno affronterà l'argentino Thiago Augustin Tirante. Il primo parziale inizia sui binari dell'assoluto equilibrio con i due giocatori che difendono agevolmente i propri turni di battuta. L'italiano è il primo a rompere l'equilibrio con il break del 4-3. Passaro non sfrutta tre set point nel nono gioco prima di chiudere i conti alla quinta opportunità per il 6-4 della prima partita.