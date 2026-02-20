ATP Doha 2026 Alcaraz è un ostacolo insormontabile Lo spagnolo supera Rublev ed è in finale

Nella prima semifinale del torneo ATP 500 di Doha Carlos Alcaraz, pur con qualche pausa di troppo, si rivela un ostacolo insormontabile per il generoso Andrey Rublev e lo supera 7-6 (3) 6-4 in due ore e tre minuti. Nella finale di domani il numero uno del mondo affronterà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il francese Arthur Fils. Il russo firma l’1-0 sull’errore di diritto del numero uno. L’iberico annulla due opportunità dello 0-2 prima di impattare sull’1-1 grazie al rovescio fuori misura dell’avversario. Nel quinto gioco lo spagnolo rimonta da 30-0 e, alla seconda opportunità, ottiene il break del 3-2 forzando la risposta errata dell’avversario per poi allungare sul 4-2 con la splendida volée di rovescio piazzata sulla riga.🔗 Leggi su Oasport.it

