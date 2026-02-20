ATP Doha 2026 Alcaraz è un ostacolo insormontabile Lo spagnolo supera Rublev ed è in finale
Carlos Alcaraz ha vinto la prima semifinale dell’ATP 500 di Doha, eliminando Andrey Rublev con un punteggio di 7-6 (3) 6-4. La partita è durata poco più di due ore e ha visto lo spagnolo dominare nei momenti decisivi, anche se ha commesso alcuni errori. Alcaraz si prepara ora a sfidare il suo avversario in finale, consolidando la sua posizione tra i favoriti del torneo. La sfida si svolgerà tra due giorni.
Nella prima semifinale del torneo ATP 500 di Doha Carlos Alcaraz, pur con qualche pausa di troppo, si rivela un ostacolo insormontabile per il generoso Andrey Rublev e lo supera 7-6 (3) 6-4 in due ore e tre minuti. Nella finale di domani il numero uno del mondo affronterà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il francese Arthur Fils. Il russo firma l’1-0 sull’errore di diritto del numero uno. L’iberico annulla due opportunità dello 0-2 prima di impattare sull’1-1 grazie al rovescio fuori misura dell’avversario. Nel quinto gioco lo spagnolo rimonta da 30-0 e, alla seconda opportunità, ottiene il break del 3-2 forzando la risposta errata dell’avversario per poi allungare sul 4-2 con la splendida volée di rovescio piazzata sulla riga.🔗 Leggi su Oasport.it
