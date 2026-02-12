Dallas Open | Korda e Fritz avanzano Mannarino ai quarti Derby americani senza sorprese nel torneo ATP 500

Al Dallas Open, il torneo ATP 500 in Texas, prosegue senza grandi sorprese. Korda e Fritz vincono i loro derby americani, mentre Mannarino si qualifica ai quarti. I tennisti statunitensi continuano a mostrare la loro forza, mentre il torneo entra nel vivo con partite più interessanti.

Korda e Fritz vincono nei derby americani, Mannarino avanza: il Dallas Open entra nel vivo. Dallas, Texas – Il Dallas Open, torneo ATP 500 in svolgimento negli Stati Uniti, ha visto emergere la solidità dei tennisti americani Sebastian Korda e Taylor Fritz, entrambi vittoriosi nei rispettivi derby contro Frances Tiafoe e Brandon Nakashima. Parallelamente, il veterano francese Adrian Mannarino ha superato Adam Walton, consolidando la sua presenza nei quarti di finale. Questi risultati delineano un quadro competitivo e promettono ulteriori sfide appassionanti nel corso della competizione. Fritz domina Nakashima e si proietta ai quarti.🔗 Leggi su Ameve.eu

