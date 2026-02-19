LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | Fabbri vince nuovo record per Battocletti! Attesa per Zenoni e Riva

Fabbri ha vinto la gara di atletica al World Indoor Tour di Lievin 2026, segnando anche un nuovo record personale. La causa di questa vittoria è stata la sua velocità e determinazione sulla pista. Battocletti ha migliorato il proprio miglior risultato, aggiudicandosi un record europeo. Attesa ora per le performance di Zenoni e Riva, mentre Guttormsen ha sbagliato il secondo tentativo nel salto con l’asta a quota 6 metri. La competizione continua con grande suspense e attesa di nuovi risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.31 SALTO CON L’ASTA – Guttormsen sbaglia anche il secondo tentativo ai 6.00 21.30 SALTO CON L’ASTA – Karaliiis!!! Il greco supera 6 metri al primo tentativo con ampio margine. Nuovo primato mondiale stagionale per il greco. 21.29 SALTO CON L’ASTA – Bradfor supera 5.90 al terzo tentativo. 21.27 2000 METRI – Settimo tempo per Zenoni in 5:42.43. 21.26 2000 METRI – Hull vince in 5:26.69, nuovo primato stagionale mondiale. Completano il podio Afonso (5:30.31) e Guillemot (5:32.18). 21.25 2000 METRI – Seconda posizione Guillemot che sta guidando il gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri vince, nuovo record per Battocletti! Attesa per Zenoni e Riva LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri vince, nuovo record per Battocletti! Simonelli non brillaDurante la gara di atletica a Lievin, Fabbri ha vinto la prova, mentre Battocletti ha stabilito un nuovo record personale. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, attesa per Battocletti e CavalliMartedì sera, l’atleta Fabbri ha vinto la gara di atletica al World Indoor Tour di Lievin, a causa di una prestazione solida e determinata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: World Indoor Tour a Belgrado, LIVE su Sky dalle 17; Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2026: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara; LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurre; Tricolori Allievi: Ancona 'inaugura' Rieti 2026. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: si parte con il getto del peso maschile, Fabbri sfida KovacsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 GETTO DEL PESO - Terza posizione per Steen con un lancio da 21.01 18.29 GETTO DEL PESO - Si migliora ... oasport.it Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario giovedì 19 febbraio, programma, streamingFari puntati sul prestigioso Meeting di Lievin, in programma stasera e valevole come penultimo appuntamento stagionale di livello Gold del World Indoor ... oasport.it Al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour, Nadia Battocletti mette a referto l'ennesimo record della sua incredibile carriera. L'Azzurra si cimenta nei 3000 m con l'obiettivo di siglare il nuovo record italiano. E così sarà. Un 8:26.44 che vale anche il terzo facebook Colle della Lombarda from Pratolungo (Italy) - Indoor Cycling Training Bike the World x.com