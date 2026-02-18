Atalanta ripresa in Germania | Krstovic e Samardzic sperano in un posto col Napoli

L’Atalanta si è allenata mercoledì 18 febbraio a Dortmund, dopo la sconfitta in Champions contro il Borussia. La squadra di Gasperini cerca di reagire e si prepara per la prossima sfida. Tra i giocatori in evidenza, Krstovic e Samardzic, che sperano di conquistare un posto nella formazione contro il Napoli. La seduta si è concentrata su esercizi di recupero e tattica, mentre il tecnico valuta le scelte da fare. La trasferta tedesca rappresenta un tentativo di ritrovare fiducia in vista del prossimo impegno in campionato.

CALCIO. Mercoledì 18 febbraio i nerazzurri si sono allenati a Dortmund dopo il ko in Champions contro il Borussia. Domenica 22 a Bergamo alle 15 contro i partenopei Palladino potrebbe cambiare qualcosa soprattutto in attacco. L'operazione Napoli in casa Atalanta è cominciata in Germania. Per questioni organizzative e problemi di volo, mercoledì 18 febbraio i nerazzurri hanno svolto a Dortmund la seduta di ripresa dopo la sconfitta in Champions contro il Borussia. La squadra è rientrata a Bergamo nel pomeriggio in vista della gara di campionato contro i partenopei, domenica 22 alla New Balance Arena alle 15.

