Atalanta ripresa in Germania | Krstovic e Samardzic sperano in un posto col Napoli
L’Atalanta si è allenata mercoledì 18 febbraio a Dortmund, dopo la sconfitta in Champions contro il Borussia. La squadra di Gasperini cerca di reagire e si prepara per la prossima sfida. Tra i giocatori in evidenza, Krstovic e Samardzic, che sperano di conquistare un posto nella formazione contro il Napoli. La seduta si è concentrata su esercizi di recupero e tattica, mentre il tecnico valuta le scelte da fare. La trasferta tedesca rappresenta un tentativo di ritrovare fiducia in vista del prossimo impegno in campionato.
CALCIO. Mercoledì 18 febbraio i nerazzurri si sono allenati a Dortmund dopo il ko in Champions contro il Borussia. Domenica 22 a Bergamo alle 15 contro i partenopei Palladino potrebbe cambiare qualcosa soprattutto in attacco. L’operazione Napoli in casa Atalanta è cominciata in Germania. Per questioni organizzative e problemi di volo, mercoledì 18 febbraio i nerazzurri hanno svolto a Dortmund la seduta di ripresa dopo la sconfitta in Champions contro il Borussia. La squadra è rientrata a Bergamo nel pomeriggio in vista della gara di campionato contro i partenopei, domenica 22 alla New Balance Arena alle 15. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: Samardzic e Krstovic confermati, tornano De Roon e AhanorSamardzic e Krstovic sono stati confermati nell’Atalanta, mentre De Roon e Ahanor tornano in campo dopo aver recuperato dagli infortuni.
Il Napoli trema ma completa la rimonta a metà: 2-2 col Verona. Blitz targato Krstovic dell'Atalanta a BolognaIl Napoli ottiene un pareggio per 2-2 contro il Verona, con reti di Frese, Orban, McTominay e Di Lorenzo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Atalanta sconfitta in Germania: Guirassy e Beier decidono Dortmund-Atalanta 2-0Il Borussia Dortmund controlla la partita e si porta sul 2-0 con i gol di Guirassy e Beier; l'Atalanta dovrà ribaltare il risultato nel ritorno a Bergamo il 25 febbraio ... notizie.it
