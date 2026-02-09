Atalanta i convocati per la Cremonese | si rivede Bakker Out gli squalificati De Roon e Ahanor

Questa mattina l’Atalanta ha annunciato i convocati per la partita contro la Cremonese, in programma domani. Tra i 22 giocatori scelti da Palladino si rivede Bakker, che torna in lista dopo un periodo di assenza. Escono invece gli squalificati De Roon e Ahanor, che non potranno scendere in campo. La sfida si avvicina e l’allenatore bergamasco ha deciso di puntare su questa rosa per cercare i tre punti.

L'Atalanta, reduce dalla pesante vittoria per 3-0 contro la Juventus in Coppa Italia, si appresta a tornare in campo per la 24ª giornata di Serie A per sfidare la Cremonese. Ventidue i giocatori convocati da Palladino, che dovrà fare a meno solamente degli squalificati De Roon e Ahanor. Per il resto gruppo a completa disposizione dell'allenatore, che può finalmente inserire in lista anche Bakker, al rientro dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata durante un allenamento nel luglio scorso. Carnesecchi, Rossi, Sportiello; Bakker, Bernasconi, Djimsiti, Bellanova, Hien, Kossounou, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta; Musah, Ederson, Pasalic, Samardzic, Zalewski; De Ketelaere, Krstovic, Scamacca, Sulemana, Raspadori.

