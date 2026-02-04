atalanta una giornata di squalifica per ahanor dopo il match con il como

Dopo il match contro il Como, Honest Ahanor dovrà saltare una partita. Il Giudice sportivo ha deciso una giornata di squalifica e una multa di 5.000 euro per il difensore dell’Atalanta, coinvolto in un episodio durante la gara. La società nerazzurra non ha ancora commentato la decisione.

LA SQUALIFICA. Una giornata di squalifica effettiva e un’ammenda di 5.000 euro: è questo il provvedimento deciso dal Giudice sportivo nei confronti di Honest Ahanor, difensore dell’Atalanta, in seguito all’episodio avvenuto durante la partita contro il Como. Una giornata di squalifica effettiva e un’ammenda di 5.000 euro: è questo il provvedimento deciso dal Giudice Sportivo nei confronti di Honest Ahanor, difensore dell’Atalanta, in seguito all’episodio avvenuto durante la partita di Campionato contro il Como di domenica 1 febbraio e finita 0-0. I nerazzurri, infatti, sono rimasti in dieci già dopo otto minuti per il rosso diretto che Pairetto ha rifilato ad Honest Ahanor. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

