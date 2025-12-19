Studenti con disabilità dalla Regione oltre 880 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomia

La Regione ha destinato oltre 880 mila euro alla provincia per sostenere studenti con disabilità. Gli interventi includono servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione, fornitura di ausili e strumenti dedicati, e assistenza continuativa anche al di fuori dell’orario scolastico. Un impegno concreto per garantire a ogni studente le condizioni necessarie per un percorso educativo più inclusivo e accessibile.

Servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione con personale educativo e assistenziale, fornitura di ausili e strumenti per la comunicazione, assistenza anche prima e dopo l’orario di lezione. Sono alcuni degli interventi che potranno essere garantiti dai quasi 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

