Carte di identità cartacee verso l’addio | novità allo sportello di Fiumicino

A partire dal 3 agosto 2026, le carte di identità cartacee non saranno più valide, in conformità alle nuove normative. La decisione riguarda tutti i cittadini e mira a semplificare le procedure e migliorare la sicurezza dei documenti di identità. È importante informarsi sui requisiti e sulle modalità di richiesta del nuovo documento elettronico, per assicurare una transizione regolare e senza inconvenienti.

Fiumicino, 20 gennaio 2026 – Le carte di identità cartacee cesseranno di essere valide a partire dal 3 agosto 2026 ( leggi qui ). La disposizione rientra nell'attuazione del Regolamento europeo e di una circolare del Ministero dell'Interno, che completa il passaggio definitivo alla Carta di Identità Elettronica (CIE). Alla luce di questa scadenza, sono previste modifiche anche per il rilascio dei documenti in situazioni di urgenza. Dal 20 gennaio 2026 e fino a nuova comunicazione, lo sportello Carte di Identità al Volo, attivo presso il Terminal 3 dell' Aeroporto Leonardo Da Vinci, potrà rilasciare esclusivamente fogli sostitutivi della CIE.

