Telese l’amministrazione risponde a Bozzi | L’inverno è ancora lungo noi lavoriamo per le scuole

L’amministrazione di Telese risponde alle critiche di Bozzi, ricordando che l’inverno è ancora lungo e che il lavoro sulle scuole prosegue. In una nota ufficiale, spiegano di aver ottenuto risultati concreti negli ultimi cinque anni e di aver avviato nuovi progetti per tutti i plessi scolastici. La polemica è nata nelle scorse settimane, ma l’amministrazione ribadisce il suo impegno a migliorare le strutture e garantire servizi migliori ai ragazzi.

Il giorno della Marmotta è celebrato il 2 febbraio negli USA e Canada. È una tradizione folcloristica in cui una marmotta prevede la durata dell’inverno. Se l’animale vede la propria ombra, l’inverno durerà altre sei settimane; se non la vede, la primavera arriverà presto. Ora, mutuando questa tradizione folcloristica, crediamo che Bozzi abbia sbagliato giorno per svegliarsi. Anzi ha sbagliato “anni”. Eh sì! Perché dei dieci anni precedenti, in cui si dice che abbia amministrato, non c’è neanche l’ombra. Pare fosse sconosciuto anche a se stesso di cosa si occupasse e non risulta che negli ultimi cinque anni si sia dedicato alla cosa pubblica. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

