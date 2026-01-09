Bimbo picchiato con un cucchiaio Brambilla | Necessaria verifica sui servizi sociali di Catania

Il Tribunale del riesame di Catania è chiamato a valutare il caso di un bambino di 11 anni picchiato con un cucchiaio di legno dal patrigno, che avrebbe pronunciato frasi offensive nei suoi confronti. La vicenda solleva importanti questioni sui servizi sociali della zona, rendendo necessaria una verifica approfondita per garantire la tutela del minore e valutare eventuali responsabilità.

“Mi auguro che il Tribunale del riesame di Catania accolga il ricorso dei pm sul caso dell’undicenne picchiato con un cucchiaio di legno dal patrigno che gli urlava contro ‘io sono il tuo padrone’ e qualifichi i fatti come maltrattamenti aggravati in famiglia”. Lo afferma Michela Vittoria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Catania, bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno: sospesa la responsabilità genitoriale Leggi anche: Catania, bimbo picchiato con cucchiaio di legno racconta a teatro cosa è accaduto: indaga la procura Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Show con il bimbo picchiato con il cucchiaio, video al Tribunale; Bambino picchiato con un cucchiaio, Brambilla: “Violenza inaccettabile”. Bimbo picchiato dal papà col cucchiaio a Catania compare in un nuovo video: ripreso a teatro, indaga la Procura - Uomo indagato per maltrattamenti a Catania: ha picchiato il figlio con un cucchiaio di legno e il video è finito su Tik Tok ... fanpage.it

Catania, bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno: sospesa la responsabilità genitoriale - Il Tribunale per i minorenni di Catania ha sospeso la responsabilità genitoriale di madre e padre dell’undicenne picchiato col cucchiaio, affidando ... fanpage.it

Show con il bimbo picchiato con il cucchiaio, video al Tribunale - Così in un teatro, pieno di mamme e ragazzine, viene presentato l'undicenne che ha postato su Tik- ansa.it

Show con il bimbo picchiato con il cucchiaio, video al Tribunale. Con le sorelline e la nonna in teatro parla del filmato 'preso' alla madre #ANSA x.com

Show con il bimbo picchiato con il cucchiaio, video al Tribunale. Con le sorelline e la nonna in teatro parla del filmato 'preso' alla madre #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.