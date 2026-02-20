Assedio un' altra sorveglianza speciale per uno degli uomini di Patrizio Forniti

Un uomo di 53 anni di Aprilia ha ricevuto una nuova misura di sorveglianza speciale, questa volta dai carabinieri di Latina. La decisione deriva dai precedenti comportamenti considerati rischiosi e dal fatto che il soggetto è stato più volte controllato nelle ultime settimane. Durante le verifiche, sono stati trovati oggetti sospetti nascosti nel suo appartamento. La misura mira a monitorare più da vicino le sue attività, che continuano a destare preoccupazione.

La misura emessa dal tribunale di Roma su richiesta della procura. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo hanno ricostruito i reati e i precedenti del 53enne, attualmente sotto processo Una misura della sorveglianza speciale è stata notificata dai carabinieri del nucleo investigativo di Latina a carico di un 53enne di Aprilia, considerato un “soggetto pericoloso”. Si tratta di Massimo Picone, arrestato nell'operazione Assedio, che nel luglio del 2024 aveva sgominato sul territorio un'associazione mafiosa, dedita al traffico di stupefacenti e con ramificazioni anche nei settori economici e della pubblica amministrazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Operazione Assedio: scatta una sorveglianza speciale Leggi anche: Maxi sequestro da 10 milioni di euro per il “capo dei capi” Patrizio Forniti Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La strategia della fame: Cuba come Gaza; WhatsApp sotto assedio in Russia: ecco cosa sta succedendo. L'operazione della direzione investigativa antimafia di Roma nei confronti di Patrizio Forniti, arrestato a Casablanca dopo che era scappato per sfuggire all'arresto - facebook.com facebook