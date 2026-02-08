Operazione Assedio | scatta una sorveglianza speciale

I carabinieri di Latina hanno avviato un’operazione contro un soggetto sotto sorveglianza speciale. Questa mattina, hanno notificato un decreto che impone l’obbligo di soggiorno e la sorveglianza di pubblica sicurezza. La misura arriva dopo un provvedimento del Tribunale di Latina, Sezione III Penale, che ha deciso di mettere sotto controllo il soggetto per motivi di prevenzione. La situazione resta sotto stretta osservazione, con i militari pronti a intervenire se necessario.

I carabinieri del reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Latina hanno notificato un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno emesso dalla Sezione III Penale, Sezione specializzata - misure di prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina. Destinatario della misura è un 66enne pontino, ritenuto pericoloso in quanto persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa e dedita alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

