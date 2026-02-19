Maxi sequestro da 10 milioni di euro per il capo dei capi Patrizio Forniti
Patrizio Forniti, conosciuto come il “capo dei capi”, ha subito un sequestro di beni per 10 milioni di euro, legato alle sue attività illecite. La confisca arriva dopo il suo arresto nel novembre scorso a Casabloanca, in Marocco, dove si trovava con la moglie Monica Montenero, entrambi latitanti dal 3 luglio 2024. La polizia ha seguito una lunga indagine per individuare i loro beni nascosti. Il sequestro riguarda immobili, conti correnti e aziende intestate a loro. La vicenda si conclude con un’azione concreta delle forze dell’ordine.
Il decreto di sequestro de quo riguarda la totalità dei beni aziendali e strumentali di due società operanti ad Aprilia e Anzio, già sottoposte a interdittiva antimafia, nonché 10 immobili tra cui due ville di vaste dimensioni munite di piscina ad Anzio, tre villini, due magazzini, due autorimesse, un terreno di circa 25.000 mq, 11 autovetture, orologi di pregio, gioielli, disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa dieci milioni di euro. Tra i beni sottoposti a sequestro anche una villa in costruzione nelle campagne di Aprilia di imponenti dimensioni con rifiniture di estremo pregio, munita di piscina e circondata da svariati ettari di terreno recintati da un possente muro perimetrale.🔗 Leggi su Latinatoday.it
