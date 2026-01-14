Salone di parrucchiere abusivo chiuso dopo il blitz della Finanza
Il Comune di Castel Volturno ha disposto la chiusura di un salone di parrucchiere abusivo in viale Antonio Gramsci, a seguito di un intervento delle forze dell’ordine. L’attività, risultata irregolare, è stata immediatamente cessata con un’ordinanza comunale. Questa azione rientra nelle misure di controllo per garantire il rispetto delle normative e tutelare la sicurezza dei cittadini.
Chiuso parrucchiere abusivo a Castel Volturno. E’ quanto disposto dal Comune del litorale che con un’ordinanza ha sancito la cessazione ad horas dell’attività in viale Antonio Gramsci.Il provvedimento del Municipio nasce da un verbale della guardia di finanza di Mondragone che, nel corso di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Mercato ortofrutticolo abusivo alla Zisa, blitz della finanza: sequestrati 10 mila euro di frutta e verdura
Leggi anche: Blitz della Guardia di finanza di Reggio Calabria: confiscato tesoro da oltre 2 milioni a promotore finanziario abusivo
Parrucchiere abusivo scoperto dalla guardia di finanza.
Parrucchiere abusivo scoperto dalla guardia di finanza - CASTEL VOLTURNO Un salone da parrucchiere che operava senza alcuna autorizzazione è stato chiuso d’autorità a Castel Volturno. casertace.net
Iniezioni di acido ialuronico senza licenza, operazioni estetiche nel salone da parrucchiera: chiuso centro medico abusivo - Un nuovo scossone nel mondo della medicina estetica colpisce la città di Torino, dove i carabinieri del Nas hanno scoperto un centro medico completamente illegale. ilfattoquotidiano.it
Parrucchiere abusivo e ristorante chiuso per due giorni. Controlli a tappeto della Municipale - La Polizia Municipale ha effettuato 24 controlli su attività commerciali e di somministrazione, sanzionando 18 irregolarità. lanazione.it
Sequestro per 600mila euro Sigilli in un noto salone da parrucchiere di Cerignola, una palestra di boxe e un tabacchi L’operazione facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.