Salone di parrucchiere abusivo chiuso dopo il blitz della Finanza

Il Comune di Castel Volturno ha disposto la chiusura di un salone di parrucchiere abusivo in viale Antonio Gramsci, a seguito di un intervento delle forze dell’ordine. L’attività, risultata irregolare, è stata immediatamente cessata con un’ordinanza comunale. Questa azione rientra nelle misure di controllo per garantire il rispetto delle normative e tutelare la sicurezza dei cittadini.

