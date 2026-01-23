Blitz delle Fiamme Gialle chiuso un centro massaggi abusivo allo Scalo
La Guardia di Finanza di Frosinone ha effettuato un’operazione nello Scalo, chiudendo un centro massaggi abusivo. L’intervento rientra nelle attività di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione, finalizzate a tutelare il rispetto delle norme e la legalità sul territorio. L’azione si inserisce in un più ampio piano di controlli finalizzati a garantire un mercato più corretto e sicuro per cittadini e imprese.
Giro di vite della Guardia di Finanza di Frosinone contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione. Negli ultimi giorni, i militari del Comando Provinciale hanno attuato un piano di controllo a largo raggio nel capoluogo ciociaro, con un'attenzione particolare focalizzata sul quartiere Scalo, portando alla luce gravi irregolarità sanitarie e amministrative. La prima operazione è scattata nella zona dello Scalo, dove i finanzieri avevano notato un movimento anomalo di persone che accedevano con circospezione a un locale caratterizzato da un'insegna del tutto anonima. Il sospetto ha trovato conferma nel blitz: all'interno era stato allestito un centro massaggi completamente abusivo, privo di qualsiasi licenza o autorizzazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: “Storia di un Centro Sportivo”: la vita degli atleti delle Fiamme Gialle su Sportface TV
Leggi anche: “Storia di un Centro Sportivo”: la vita degli atleti delle Fiamme Gialle su Sportface TV
Argomenti discussi: Truffe alle donne anziane. Blitz delle Fiamme Gialle. 10 indagati. Arresti, perquisizioni e sequestri per 2,5 milioni di euro. Oltre 1.200 le vittime; Fatture false, appalti simulati e lavoro irregolare: blitz delle Fiamme Gialle in un'azienda di Pomezia; Blitz delle fiamme gialle in uno studio medico irpino: denuncia e sequestro; Maxi piantagione di marijuana a Sanremo, le Fiamme gialle sequestrano mezza tonnellata.
Blitz delle fiamme gialle in uno studio medico irpino: denuncia e sequestroI militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, a seguito dell’avvio di un’attività ispettiva nei confronti di uno studio medico hanno riscontrato che, la professionista, una dottoressa c ... corriereirpinia.it
Verona, sequestrate 295 bici elettriche a pedalata assistita: l’intervento delle Fiamme GialleNei giorni scorsi, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno sequestrato a Verona 295 biciclette elettriche a pedalata assistita e denunciato due commercianti, un cittadino pakistano e uno indiano per ... blitzquotidiano.it
Il blitz delle fiamme gialle: sanzionati due imprenditori #Salerno facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.