Blitz delle Fiamme Gialle chiuso un centro massaggi abusivo allo Scalo

La Guardia di Finanza di Frosinone ha effettuato un’operazione nello Scalo, chiudendo un centro massaggi abusivo. L’intervento rientra nelle attività di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione, finalizzate a tutelare il rispetto delle norme e la legalità sul territorio. L’azione si inserisce in un più ampio piano di controlli finalizzati a garantire un mercato più corretto e sicuro per cittadini e imprese.

Giro di vite della Guardia di Finanza di Frosinone contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione. Negli ultimi giorni, i militari del Comando Provinciale hanno attuato un piano di controllo a largo raggio nel capoluogo ciociaro, con un'attenzione particolare focalizzata sul quartiere Scalo, portando alla luce gravi irregolarità sanitarie e amministrative. La prima operazione è scattata nella zona dello Scalo, dove i finanzieri avevano notato un movimento anomalo di persone che accedevano con circospezione a un locale caratterizzato da un'insegna del tutto anonima. Il sospetto ha trovato conferma nel blitz: all'interno era stato allestito un centro massaggi completamente abusivo, privo di qualsiasi licenza o autorizzazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

