Asp seduta sindacale senza la Fp Cgil | scoppia il caso sugli incarichi di funzione
Il 16 dicembre, l’Asp ha convocato una seduta sindacale dedicata alla definizione degli incarichi di funzione e al relativo regolamento. Tuttavia, la Fp Cgil denuncia di essere stata esclusa dalla riunione, suscitando polemiche e tensioni all’interno del settore sindacale. La vicenda mette in discussione modalità e rappresentatività nelle scelte che riguardano il personale.
La Fp Cgil denuncia di essere stata esclusa dalla seduta sindacale convocata dall’Asp del 16 dicembre, una riunione ritenuta particolarmente rilevante perché dedicata alla mappatura degli incarichi di funzione e al regolamento che ne disciplina l’attribuzione. A sollevare il caso è Caterina Tusa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
