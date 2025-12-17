Asp seduta sindacale senza la Fp Cgil | scoppia il caso sugli incarichi di funzione

Il 16 dicembre, l’Asp ha convocato una seduta sindacale dedicata alla definizione degli incarichi di funzione e al relativo regolamento. Tuttavia, la Fp Cgil denuncia di essere stata esclusa dalla riunione, suscitando polemiche e tensioni all’interno del settore sindacale. La vicenda mette in discussione modalità e rappresentatività nelle scelte che riguardano il personale.

