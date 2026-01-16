Arezzo, 16 gennaio 2026 – . Le proposte del sindacato sulla presenza dei PFAS nei dispositivi di protezione. Stamani seminario con i lavoratori nel Comando provinciale VVF di Arezzo. D ue acronimi per comprendere il problema. DPI: sono i dispositivi di protezione individuali e, nel caso dei vigili del fuoco, tutte le attrezzature che li tutelano da fuoco, fumo e altri rischi sul lavoro. PFAS: sono le sostanze perfluoroalchiliche, composti chimici potenzialmente pericolosi per la salute. Le seconde stanno nei primi e questo è il problema affrontato stamani ad Arezzo, nella caserma dei vigili del fuoco, dalla Fp Cgil. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fp Cgil: indennità “salute-vita” per i vigili del fuoco e risposte ai familiari delle vittime

Leggi anche: Vigili del Fuoco, la Fp Cgil attacca: "Il riordino del governo stravolge il Corpo"

Leggi anche: Admission room e riorganizzazione del pronto soccorso, Fp Cgil: "Non si tocchino salari e indennità del personale"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sanità Privata. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: “Soddisfatti dell’incontro al Ministero della Salute. Ora garanzie concrete su rinnovi contrattuali” - 000 lavoratori e lavoratrici della Sanità Privata, che attendono il rinnovo del contratto da oltre 8 anni, sono stanchi di attendere il recupero del proprio potere ... quotidianosanita.it

Patto per la Salute. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: “Niente Patto senza le professioni” - L’obiettivo è aprire un confronto, “nella prospettiva di una visione matura e innovativa, sui modelli di ... quotidianosanita.it

Sapevi che se hai lavorato nel settore agricolo puoi richiedere l’indennità di disoccupazione Scorri il carosello per i requisiti richiesti. Vieni alla CGIL del tuo Comune entro il 31 Marzo 2026. Siamo a tua disposizione per aiutarti a risolvere tutti i tuoi du - facebook.com facebook