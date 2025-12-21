Nel Consiglio comunale del 18 dicembre è stata discussa l’interpellanza urgente presentata dai consiglieri Massimo Romita e Sergio Milos, di Alleanza per Duino Aurisina, sulla situazione di degrado dell’isola ecologica presso l’area Conad di Borgo San Mauro e sulle criticità legate alla. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Duino-Aurisina: "Rifiuti, ok a fototrappole"

Leggi anche: "Ti racconto i miti": appuntamento organizzato dal comune di Duino Aurisina

Leggi anche: Al via a Duino Aurisina il programma autunnale del progetto “Algy-alla scoperta della pietra carsica”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

(ACON) BILANCIO/2. OK ART 4: 208 MLN A POLITICHE GREEN DI CUI 3,3 AL CONI FVG.

Addizionale IRPEF: Duino Aurisina innalza la soglia di esenzione a 20 milia euro. Un sostegno a chi ha un reddito relativamente basso. È questo il significato della modifica al Regolamento comunale per la disciplina dell'addizionale IRPEF, approvata dall facebook