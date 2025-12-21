Duino-Aurisina | Rifiuti ok a fototrappole

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Consiglio comunale del 18 dicembre è stata discussa l’interpellanza urgente presentata dai consiglieri Massimo Romita e Sergio Milos, di Alleanza per Duino Aurisina, sulla situazione di degrado dell’isola ecologica presso l’area Conad di Borgo San Mauro e sulle criticità legate alla. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

duino aurisina rifiuti ok a fototrappole

© Triesteprima.it - Duino-Aurisina: "Rifiuti, ok a fototrappole"

Leggi anche: "Ti racconto i miti": appuntamento organizzato dal comune di Duino Aurisina

Leggi anche: Al via a Duino Aurisina il programma autunnale del progetto “Algy-alla scoperta della pietra carsica”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

(ACON) BILANCIO/2. OK ART 4: 208 MLN A POLITICHE GREEN DI CUI 3,3 AL CONI FVG.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.