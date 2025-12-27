Infortunio durante l' allenamento | runner soccorso a Duino Aurisina

Un runner cade rovinosamente durante un allenamento sul Carso e si procura contusioni multiple, finché interviene il soccorso alpino. È successo sul sentiero carsico 23, tra le 3 e le 14, nel territorio di Duino Aurisina. I soccorritori sono intervenuti assieme all'ambulanza per un uomo di 49. Runner cade sul sentiero carsico durante l'allenamento e si ferisce a spalla, braccio e ginocchio: 47enne all'ospedale - Un runner di 49 anni è stato soccorso oggi, sabato 27 dicembre, in seguito a un infortunio durante un allentamento sul sentiero carsico numero 23 a ...

Infortunio in Carso, attivata la stazione di Trieste del Soccorso alpino - la vittima è un rrunner: lungo il sentiero 23 è caduto al suolo violentemente e si è procurato varie contusioni a spalla, braccio e ginocchio ... rainews.it

Corsa lungo i sentieri finisce male: «Ferite a spalla, braccio e ginocchio». Cosa è successo. - Runner cade sul sentiero carsico 23 a Trieste: intervento di soccorso alpino e ambulanza nel primo pomeriggio. nordest24.it

